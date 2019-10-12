TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile görüştü
59 dakika önce
Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:13 Kaynak: AA
Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile görüştü.
TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi Son dakika: Dışişleri sözcüsü: Tutuklu DEAŞ'lıların gözetimini üstleneceğiz Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na bir küstah yorum daha! Çocuklara yönelik promosyonlara düzenleme yapıldı