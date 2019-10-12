Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile görüştü
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile görüştü

59 dakika önce

Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile görüştü

Meclis Başkanı, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi
Son dakika: Dışişleri sözcüsü: Tutuklu DEAŞ'lıların gözetimini üstleneceğiz Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na bir küstah yorum daha! Çocuklara yönelik promosyonlara düzenleme yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:13:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]