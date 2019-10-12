TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile görüştü

Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile görüştü.