TBMM Başkanı Şentop, AGİTPA Başkanı George Tsereteli'yi kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüntü Dökümü

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-Kabul görüntüleri

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