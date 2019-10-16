TBMM Başkanı Şentop, AGİTPA Başkanı George Tsereteli'yi kabul etti
53 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:25 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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