Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, AGİTPA Başkanı George Tsereteli'yi kabul etti
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, AGİTPA Başkanı George Tsereteli'yi kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, AGİTPA Başkanı George Tsereteli'yi kabul etti

53 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, AGİTPA Başkanı George Tsereteli'yi kabul etti, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüntü Dökümü

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-Kabul görüntüleri

-Görüşmeden görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:25 Kaynak: DHA
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