Tbmm başkanı şentop, agitpa başkanı george tsereteli'yi kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, AGİTPA Başkanı George Tsereteli'yi kabul ettiSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:28 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, AGİTPA Başkanı George Tsereteli'yi kabul etti
Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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