TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışına katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışına katıldı

26.01.2021 13:57

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışına katıldı Şentop: "Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye-Kazakistan kardeşliğinin ve Türk dünyasının birbiriyle yakınlaşması idealimizin bir abidesi olarak, Orta Asya'nın tarihi ilim ve kültür merkezi olan...

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışına katıldı

Şentop:

"Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye- Kazakistan kardeşliğinin ve Türk dünyasının birbiriyle yakınlaşması idealimizin bir abidesi olarak, Orta Asya'nın tarihi ilim ve kültür merkezi olan Türkistan şehrinde yükselmektedir. Türk dünyasının dört bir yanından ve hatta ötesinden gelen öğrenciler arasında eğitim yoluyla kurduğu köprülerle ortak manevi mirasımızı canlı tutarak geleceğe taşımaktadır"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye-Kazakistan kardeşliğinin ve Türk dünyasının birbiriyle yakınlaşması idealimizin bir abidesi olarak, Orta Asya'nın tarihi ilim ve kültür merkezi olan Türkistan şehrinde yükselmektedir. Türk dünyasının dört bir yanından ve hatta ötesinden gelen öğrenciler arasında eğitim yoluyla kurduğu köprülerle ortak manevi mirasımızı canlı tutarak geleceğe taşımaktadır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışına katıldı. Şentop, yaptığı konuşmada 16 Aralık'ta Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıdığını söyleyerek, "Bununla yetinmemiş, zaman kaybetmeden diplomatik ilişkiler tesis etmiştir. Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkiye ve Kazakistan'ın ortak üniversitesidir. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi uluslararası standartlarda eğitim-öğretim ortamı, bilimsel ve teknolojik altyapısı ve hizmet anlayışı ile eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten Türk devlet ve topluluklar arasındaki dayanışmanın sembolü, rekabet gücü yüksek bir üniversite olma hedefi büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Türkiye ile Kazakistan ilişkilerin geçmişine baktığımızda uzun ömürlü işbirliği projelerimiz, Ahmet Yesevilerin, Abayların mirası olarak kabul ettiğimiz bilim ve öğretim alanında meşale parlayan hitap ettiğim bu kurum olduğunu görüyoruz. Bu değerli üniversitenin Ahmet Yesevi'nin kabrine ev sahipliği yapan Türk dünyasının manevi merkezi Türkistan şehrinde kurulmuş olması ise büyük bir anlam taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Yesevi'nin gerçek İslamın, İslamlın tevhid ve adalet ruhunu halka anlatan, cihana yaymak izin çalışan sembol bir isim olduğunu söyleyen Şentop, "İslamın esaslarını, güzel ahlakı, tasavvufi adabı ve yalın dille anlatmaya gayret gösteren biriydi. Ahmlat yesecvi bu gayretleri, hikmetleri ve hayatıyla Orta Asya tasavvufunun iyi bilinen isimlerinden biridir" şeklinde konuştu.

Şaendtop şöyle konuştu:

"Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye-Kazakistan kardeşliğinin ve Türk dünyasının birbiriyle yakınlaşması idealimizin bir abidesi olarak, Orta Asya'nın tarihi ilim ve kültür merkezi olan Türkistan şehrinde yükselmektedir. Türk dünyasının dört bir yanından ve hatta ötesinden gelen öğrenciler arasında eğitim yoluyla kurduğu köprülerle ortak manevi mirasımızı canlı tutarak geleceğe taşımaktadır. Bu konuya verdiğimiz önemin altını çizmek için şimdiye kadar yapılanları takdir ettiğimizi, ancak Üniversitemizin çok daha fazlasını yapma potansiyeli bulunduğunu ve bunu harekete geçirmemiz gerektiğini düşündüğümüzü yinelemek istiyorum. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversitemizi her anlamda güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz."

Öğrencilere seslenen Şentop, "Gençlik; insanın en taze, en dinç halini, en heyecanlı günlerini, zihninin en açık olduğu zaman dilimini barındıran, ömrün belki de en dinamik dönemi olarak tanımlayabileceğimiz bahar kadar taze bir dönemdir. Akademik gelişiminizi gerçekleştirdiğiniz bu dönemde sosyal ve kültürel çalışmalardan da olabildiğince istifade etmeniz geleceğinizde önemli bir yer tutacaktır. Gençlik bir bakıma sunduğu imkanların güzelliğini yaşarken aynı zamanda ihtiyarlığımız için hazırladığımız hazine gibidir. Gençliğimizde edindiğimiz beceriler, öğrendiğimiz bilgiler, dinlediğimiz hikayeler, tanıştığımız ve kalben ve zihnen irtibat kurduğumuz tüm insanlar hayat yolumuzda yoldaşımız oluyor. Kendi coğrafyamızın çocuklarının istikbali kadar sizlerin istikbalini ve Kazakistan ile Türkiye arasında kuracağınız çeşitli alanlardaki bağları çok önemsiyorum. Siz değerli gençlerimiz, Kazakistan ile Türkiye arasında her bir alanda kadim ve köklü bağlarımızı sürdürecek, yeni bağlarımızı ise inşa edecek sorumluluğu taşıyorsunuz" diye konuştu.

Şentop, TÜRKPA toplantısının Mart sonu, Nisan ayında Türkistan'da yapılacağını söyleyerek, Ahmet Yesevi Üniversiteszi'ni de ziyaret edeceklerini ifade etti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Bolatbek Abdrasilov, TBMM Başkanı Şentop'a konuşmasından dolayı teşekkür ederek, Türkiye halktı Türkiye'nin ve Türk halkının kuruluşundan beri üniversitelerine çok büyük değer verdiğini belirtti.

Üniversitede eğitim gören öğrenciler hazırladıkları bir video ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere tüm Türkiye'ye, kendilerine ve ülkelerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Türk halkına selamlarını gönderdiler.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışına katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışına katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışına katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışına katıldı

Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışına katıldı - Son Dakika


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