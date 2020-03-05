TBMM Başkanı Şentop: AİBPA toplantısı, virüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: AİBPA toplantısı, virüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: AİBPA toplantısı, virüs nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, bu hafta sonu Antalya'da yapılması planlanan Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Genel Kurul toplantısının koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesiyle ilgili, "Virüsle ilgili bütün dünyada ciddi bir sıkıntı var.

TBMM Başkanı Şentop: AİBPA toplantısı, virüs nedeniyle iptal edildi, System.String[]
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, bu hafta sonu Antalya'da yapılması planlanan Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Genel Kurul toplantısının koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesiyle ilgili, "Virüsle ilgili bütün dünyada ciddi bir sıkıntı var. Yurt dışından gelecek birçok kişinin temas edeceği bir ortamdı. Türkiye'ye girişleriyle ilgili problem olabilir, virüsle ilgili tablo değiştikten sonra yapacağız" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da Kocatepe Camii'nde katıldığı cenaze namazından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meclis Başkanı Şentop, bu hafta sonu Antalya'da yapılması planlanan Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Genel Kurul toplantısının koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği iddialarıyla ilgili, "Tabi bu virüsle ilgili bütün dünyada ciddi bir sıkıntı var. Yabancı misafirlerimiz katılacaktı. Zaman geçtikçe, olaylar artınca biz istişarelerimizi yaptık ve toplantıyı ertelemenin doğru olacağına karar verdik. Türkiye'ye girişleriyle ilgili problem olabilir, gelmekte çekinenler vardı. Çünkü yurt dışından gelecek birçok kişinin temas edeceği bir ortamdı. Virüsle ilgili tablo değiştikten sonra yapacağız" dedi.

'KAVGAYLA, DÖVÜŞLE OLMAZ'

Meclis'te dün AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan kavgayla ilgili sorulara cevap veren Şentop, bu tür görüntülerin TBMM için güzel bir görüntü olmadığını belirtti. Milletvekillerinin görüşlerini ve fikirlerini uygun bir dille ortaya koymaları gerektiğini, bunun kavgayla olmayacağını kaydeden Şentop, şöyle konuştu:

"Tabi Türkiye çok hassas bir dönemden geçiyor, böyle bir dönem içerisinde gerek İdlib'de gerekse mültecilerle ilgili gelişmeler ve muhtemel gelişmeler üzerinden yönetilen bir süreç var. Türkiye'de böyle bir ortamda şüphesiz farklı fikirler ortaya konulabilir, bunu hepimiz saygıyla karşılaşırız ama fikirleri ortaya koyarken belli bir üslubu ve Türkiye'deki milli birlik görüntüsünü kimsenin bozmaya hakkı yok. Türkiye'deki birlik görüntüsünü bozma yönündeki gayretler, sözler, fiiller, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü zayıflatmaktadır. Bu anlamda bunu teşvik eden, Türkiye'de bir dağınıklık, bir ihtilaf görüntüsünün ortaya çıkması için gayret gösterenler olduğunu biliyoruz. Son yaşanan hadisenin temelinde, Sayın Cumhurbaşkanımıza basit, alelade bir hakaret içeren bir yaklaşım vardı. Hakaret etmek, sövmek hiçbir zaman siyaset değildir. Fikir ve ifade hürriyeti kapsamında bir iş değildir. Bunu bütün canlılar yapabilir, bu şekilde bir hakareti insanların hepsi yapabilir ama nerede nasıl konuşacağını bilmek, fikir ve irade hürriyeti içinde siyaset yapmak ayrı bir hassasiyet ve dikkat gerektiriyor. Anayasanın da 104'üncü maddesi, 'Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder' diye ifade etmektedir. Bu anlamda bu tür görüntülere sebebiyet verecek işlere, provokasyonlara, tahriklere kimse sebebiyet vermemeli, kimse bu tür oyunlara gelmemelidir."


- Ankara
Mustafa Şentop, Antalya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:40 Kaynak: DHA
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