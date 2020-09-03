TBMM Başkanı Şentop, AİHM Başkanı Spano ile görüştü - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, makamında AİHM Başkanı Robert Spano ve AİHM Türkiye Hakimi Doç. Dr. Saadet Yüksel'i kabul etti. Görüşmede, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız da hazır bulundu. Şentop, Spano'yu TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, AİHM Başkanlığına 20 Nisan 2020'de seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Şentop, "Başkanlığınız döneminde AİHM ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini ümit ediyorum. AİHM'in başta artan iş yükü olmak üzere karşılaştığı sorunların farkındayız. Bunların üstesinden gelinmesi için Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" dedi.

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni (AİHS) ilk imzalayan ülkelerden biri olduğunu kaydeden Şentop, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne Türkiye tarafından verilen önemi vurgularken, TBMM'nin bu konuda attığı adımlara bazı örnekler verdi. Bu kapsamda uluslararası insan hakları sözleşmelerinin kanun hükümleri ile çatışması durumunda sözleşme hükümlerinin öncelikle uygulanmasına ilişkin 2004 tarihli Anayasa değişikliğini ve 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru imkanının getirilmesini anımsatan Şentop, Türkiye'nin ve TBMM'nin gerektiğinde başka yasal ve anayasal adımları atmaktan çekinmeyeceğini kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, görüşme sonrası Spano ve beraberindekilere 15 Temmuz'da bombalanan yerleri gezdirdi. - ANKARA