TBMM Başkanı Şentop, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıyı kınadı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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