TBMM Başkanı Şentop'tan Markar Eseyan için başsağlığı mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Markar Eseyan için başsağlığı mesajı
16.10.2020 19:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, başsağlığı diledi.
Şentop sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AK Parti İstanbul Milletvekili, değerli arkadaşımız, kıymetli entellektüel, vatansever dostumuz Markar Eseyan'ı genç yaşında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Şentop, ailesine ve sevenlerine sabırlar diledi.
Son Dakika Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür