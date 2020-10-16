TBMM Başkanı Şentop'tan Markar Eseyan için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Şentop sosyal medya hesabı Twitter 'dan yaptığı açıklamada, "AK Parti İstanbul Milletvekili, değerli arkadaşımız, kıymetli entellektüel, vatansever dostumuz Markar Eseyan'ı genç yaşında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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