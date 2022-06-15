TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'li Öztürk'ün resim sergisini açtı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'li Öztürk'ün resim sergisini açtı

15.06.2022 13:10
TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'li Öztürk'ün resim sergisini açtı

TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'li Öztürk'ün resim sergisini açtıAK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün 44 tablodan oluşan resim sergisinin açılışı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törenle yapıldı.

TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'li Öztürk'ün resim sergisini açtı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün 44 tablodan oluşan resim sergisinin açılışı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törenle yapıldı.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün Meclis Tören Salonunda gerçekleştirilen 'Ülkemden Renkler' adlı resim sergisinin açılışına Şentop'un yanında, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve davetliler katıldı.

Şentop, Meclis Tören Salonu'nun, yüzlerce sanatçıya ev sahipliği yaptığını ve sanat eserlerini sergileme imkanı verdiğini belirterek, "Siyaseti sanat paydasında buluşturan tören salonumuzun yine bugün özel bir sergiye ev sahipliği yaptığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Daha önce de çeşitli vesilelerle bu salonda, farklı programlar yaptık. Sanata, sanatçıya hizmet veren daima destekleyen, mekanları her zaman sanatçılarımıza açık Meclisimiz, yüzlerce sanatçımıza sanatlarını icra etme hem de sergileme imkanı vermiştir. Sanatı ve sanatçıyı himaye eden Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün de Sayın Vekilimizin 44 tablosunun yer aldığı 7'nci resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. En eski sanat dallarından olan resim, aynı zamanda insanlığın ortak bir dilidir. Resim duygu ve düşüncelerin görünür olmasına vesile olan bir ifade biçimidir. Hangi ülkeden olursanız olun, hangi dili konuşursanız konuşun, bir resme baktığınızda o ressamın duygularına yaklaşırsınız" dedi.Resim yapmanın önemine dikkat çeken Şentop, resim sanatını çocuk yıllarından beri icra eden Sabri Öztürk'ü tebrik etti. Sabri Öztürk de Şentop'a, yağlı boya tablosunu hediye etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:  Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Sabri Öztürk, AK Parti, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'li Öztürk'ün resim sergisini açtı - Son Dakika

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