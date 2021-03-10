TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mehmet Akif'in, ünü memleketi aşan bir şair olduğunu belirterek, " Rumeli'de, ata yurdu Asya'da, Orta Doğu'da İslam ümmetinin kalbindedir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Tören Salonu'nda gerçekleşen "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"na katıldı.

Şentop, belgeselin gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, bu yılın, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı olması dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda temsil edilen bütün partilerin ortak kararıyla "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edildiğini anımsattı.

Bugün öğle saatlerinde de iki serginin açılışını yaptıklarını dile getiren Şentop, İstiklal Şairi Mehmet Akif'in daha yakından tanınmasına vesile olacak sergilerin, bir hafta süreyle Meclis'te açık olacağını bildirdi.

Şentop, Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un balmumu heykeli ve Bayramiç "Mehmet Akif Evi" maketi ile Milli Şair'e ait çeşitli belgelerin sergide görülebileceğini kaydetti.

Mehmet Akif Ersoy'un, Aralık 1873'te İstanbul'un Fatih ilçesi Karagümrük semti Sarıgüzel Mahallesi'nde dünyaya geldiğini anlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nüfusa kaydı doğumundan sonra babasının imamlık yaptığı ve ilk çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapıldığı için nüfus kayıtlarında Akif'in doğum yeri Bayramiç olarak görünür. Mehmet Akif'in nüfus cüzdanında doğum yeri Bayramiç olunca Çanakkaleliler de Milli Şairimizi daha fazla sahiplendiler. Haksız da sayılmazlar. Akif, elbette Milli Şairimiz olması hasebiyle şehir fark etmeksizin sahiplenilmiştir. Akif, ünü memleketimizi aşan bir şairdir. Rumeli'de, ata yurdu Asya'da, Orta Doğu'da İslam ümmetinin kalbindedir. Ancak Çanakkaleliler için ayrı bir yeri olduğu da gerçektir. Bu minvalde gelecek nesillere bırakacağımız 'Akif' belgeselinin Çanakkale'mizden çıkmasını da ayrıca değerli ve anlamlı buluyorum. Çanakkale ruhunun yaşaması ve yaşatılması demek olan bu kültürel ve sanatsal faaliyetlerin çeşitlenerek, zenginleşerek devamını diliyorum."

Şüheda ve üdebayı rahmet ve minnetle anan Şentop, Çanakkale Valiliğine, belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş ve ekibine, programın düzenlenmesine katkı sunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a teşekkür etti.

Belgeselin Yönetmeni Nihal Ağırbaş da Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlık mücadelesinde etkisinin tartışılmaz olduğunu belirtti. Ağırbaş, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadelenin en önemli neferlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Bu ülke için yaptıklarını anlatmaya kalksak onlarca belgesel yetmez." dedi.

Ağırbaş, belgesel ile Akif'in nasıl bir aile ve ortamda yetiştiğine ışık tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da milletlerin tarihinde abidevi değerde şahsiyetlerin olduğunu, genç nesillerin iyi yetişmeleri ve geleceğe güvenle bakmaları için bu şahsiyetlerin hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Aktaş, Mehmet Akif Ersoy'un unutulmaması ve geniş kitlelere anlatılması gereken en önemli şahsiyetlerden biri olduğunu, milletin zor dönemlerinde, özellikle milli mücadelede aktif bir rol aldığını ve İstiklal Marşı'nı bu şartlar altında yazdığını belirtti.

Program bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından Akif Belgeseli'nin özel gösterimi yapıldı.

Öte yandan Akif Belgeseli gösterimine Şentop'un yanı sıra TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, grup başkanvekilleri, eski ve yeni milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.