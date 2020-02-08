TBMM Başkanı Şentop, Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi

6 saat önce

Tekirdağ Şarköy'de muhtarlar ile buluşma TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şarköy'de muhtarlar ile buluşmasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye ve KKTC ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Tekirdağ Şarköy'de muhtarlar ile buluşma

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şarköy'de muhtarlar ile buluşmasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye ve KKTC ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Şentop, Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi

Mustafa Akıncı, Tekirdağ, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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