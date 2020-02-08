TBMM Başkanı Şentop, Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop, Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi
6 saat önce
Tekirdağ Şarköy'de muhtarlar ile buluşma TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şarköy'de muhtarlar ile buluşmasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye ve KKTC ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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