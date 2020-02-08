TBMM Başkanı Şentop, Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika

Tekirdağ Şarköy'de muhtarlar ile buluşma

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şarköy'de muhtarlar ile buluşmasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye ve KKTC ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.