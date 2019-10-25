TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa'nın Strasbourg kentinde temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.
(İHA)
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