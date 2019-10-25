Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü

42 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa'nın Strasbourg kentinde temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.

(İHA)

Mustafa Şentop, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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