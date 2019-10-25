- TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü
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- TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştüSTRASBOURG - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
- TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü
STRASBOURG - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa'nın Strasbourg kentinde temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.
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