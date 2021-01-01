TBMM Başkanı Şentop, Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı
01.01.2021 23:51
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıymetli dava adamı, eski Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri'nin babası Ali Güneri'ye Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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