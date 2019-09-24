Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Friedrich ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Friedrich ile görüştü

1 saat önce

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Hans-Peter Friedrich ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Friedrich ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Hans-Peter Friedrich ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.


TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve TBMM heyeti, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Şentop ve TBMM heyeti, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Hans-Peter Friedrich ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. - NURSULTAN

Hans Peter Friedrich, Mustafa Şentop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
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