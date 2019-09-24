Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı şentop, alman federal meclisi başkanvekili hans-peter friedrich ile görüştü
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Tbmm başkanı şentop, alman federal meclisi başkanvekili hans-peter friedrich ile görüştü

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Hans-Peter Friedrich ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Hans-Peter Friedrich ile görüştü

Tbmm başkanı şentop, alman federal meclisi başkanvekili hans-peter friedrich ile görüştü

Hans Peter Friedrich, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:48 Kaynak: DHA
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