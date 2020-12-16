TBMM Başkanı Şentop, Almanya Büyükelçisi Schulz'u kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Almanya Büyükelçisi Schulz'u kabul etti

16.12.2020 18:43
TBMM Başkanı Şentop, Almanya Büyükelçisi Schulz'u kabul etti, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, makamında Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u kabul etti. Şentop kabulde, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını söyleyerek, "Almanya ülkemizin en büyük ticaret ortağıdır. Bir kısmı vatandaşlarımız, bir kısmı da Alman vatandaşlığına geçmiş Türk kökenlilerden oluşan 3 milyonluk toplum, Almanya ile Türkiye arasında özel ve insani bir köprü niteliğini taşımaktadır. Suriye, göç ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel meselelerde çıkarlarımız örtüşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Şansölye Merkel ile Dışişleri Bakanlarımız önemli ikili ve uluslararası konularda sık sık telefonla da görüşmektedirler. Bilhassa Doğu Akdeniz'deki kritik gelişmelerin ön plana çıktığı bugünlerde görüşmeler yoğunlaşmıştır. Geniş bir gündem içerisinde zaman zaman görüş ayrılıkları yaşasak dahi, bunları her defasında karşılıklı saygı, diyalog ve diplomasi yoluyla aşabildik" ifadelerini kullandı.

Şentop, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının kendileri için önemine değinerek, "Ülkenizdeki Türklerin ekonomik, sosyal ve kültürel katkılarının bir zenginlik olarak görülmesini istiyoruz. Türk kökenlileri, işyerlerini ve camilerini hedef alan yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli saldırılardaki artış Türk toplumunun huzurunu kaçırmaktadır" şeklinde konuştu.

Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine işaret eden Şentop, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde mevcut kısır döngünün aşılması ve ilerleme sağlanması için başta Şansölye Sayın Merkel ve Dışişleri Bakanı Sayın Maas olmak üzere Almanya Dönem Başkanlığı olarak gösterdiğiniz çabaları takdir ediyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen, Avrupa Birliğine üyelik hedefimizi korumaktayız. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi her alanda geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz. Avrupa Birliğinin, Türkiye ile ilişkilerine, bazı üyelerinin ülkemizle olan ikili sorunları perspektifinden ziyade stratejik çıkarları açısından yaklaşması arzumuzdur. Bazı üyelerin yoğun baskılarına rağmen, Aralık Zirvesi'nden ülkemize yönelik bir yaptırım kararı alınmaması, bu açıdan olumlu bir işarettir. Bu tutumun sürmesini diliyoruz. Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde henüz pozitif gündem oluşturulamasa da bir fırsat penceresi açılmıştır. Bunun iyi değerlendirilmesi lazımdır. Türkiye samimi bir biçimde gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yanadır. Bu tavrını da şimdiye kadar somut biçimde ortaya koymuştur. Esasen, Avrupa Birliğinin, Türkiye ile ilişkilerinde olumlu gündem oluşturacak imkan ve araçları mevcuttur" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de gerginliğin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tek taraflı adımları yüzünden başladığını söyleyen Şentop, "Deniz yetki alanlarına ilişkin bu anlaşmazlığın sebebi Yunanistan'ın maksimalist ve gayri hukuki yaklaşımıdır. Türkiye'nin adil bir çözüm için attığı tüm iyi niyetli adımlar, ön koşulsuz diyalog ve görüşme çağrıları yıllardır yanıtsız kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifiyle bölgede ikili müzakereleri ve çok taraflı diyaloğu teşvik edecek bir Doğu Akdeniz Konferansı için Avrupa Birliği tarafıyla temaslarımız sürüyor. Türkiye'nin çözüm yanlısı bu tavrı karşısında Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar, ilgili/ilgisiz üçüncü tarafları meseleye müdahil etme çabasındadır. Maalesef Avrupa Birliği de mevcut tavrıyla bu art niyetli hesaplara alet olmaktadır.Avrupa Birliğinin bu süreçteki taraflı tutumu sadece ve sadece çözümsüzlüğü teşvik etmektedir, ancak Almanya'nın bu süreçte Avrupa Birliği içinde sürdürmeye çalıştığı dengeli tavrı takdir ediyoruz" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

TBMM Başkanı Şentop, Almanya Büyükelçisi Schulz'u kabul etti

Avrupa Birliği, Almanya, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Almanya Büyükelçisi Schulz'u kabul etti - Son Dakika


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