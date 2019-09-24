TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Friedrich ile görüştü - NUR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Hans Peter Friedrich ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Fransa, Almanya ve İngiltere, Suudi petrol tesislerine yapılan saldırı için İran'ı sorumlu tuttu