TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Friedrich ile görüştü - NUR
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Hans Peter Friedrich ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:39 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Hans Peter Friedrich ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
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