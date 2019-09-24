Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Friedrich ile görüştü - NUR
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TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Friedrich ile görüştü - NUR

5 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Hans Peter Friedrich ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Hans Peter Friedrich ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Friedrich ile görüştü - NUR

Mustafa Şentop, Kazakistan, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:39 Kaynak: AA
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