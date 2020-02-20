Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop: 'Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri... - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri...
7 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:06 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: " Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor."
Son Dakika Almanya Başbakanı Merkel: Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili Türk iş insanı: Polis saldırıyı önceden biliyordu Almanya'da meydana gelen ırkçı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı