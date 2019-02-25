TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i Ziyaret Etti

-ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyareti ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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