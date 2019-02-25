Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i Ziyaret Etti

33 dakika önce

-ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyareti ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

-ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyareti ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:34 Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Anıtkabir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye, Mustafa Şentop Teşekkürü! Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na Seçilmesi Memleketinde Sevinçle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür Telefonu! Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:07:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]