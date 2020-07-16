TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

7 Temmuz'da yapılan seçimle yeniden başkan seçilen Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan, Haydar Akar, Nimetullah Erdoğmuş ve diğer Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Şentop, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şentop, şunları yazdı:

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"Gazi Meclisimizin ilk Reisi, Cumhuriyetimizin banisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27'nci dönem ikinci devre Başkanlık Divanı üyeleri olarak huzurundayız. Milli iradeden aldığımız yetki ve güç ile çerçevesi anayasada çizilen yasama faaliyetlerimizi etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için büyük bir feragat ve gayretle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gayemiz, devletimizin gelişip güçlenmesine hizmet edip, milletimizin huzur, güven ve refah içinde yaşamasını temin etmektir. Başkanlık Divanı ikinci devre üyeleri olarak, bu uğurda büyük bir inanç ve samimiyetle görevimizi yapacağız. İstiklalimizi tehdit eden ve istikbalimize tesir eden her girişimin karşısında duracak, birlik ve kardeşliğimizi muhafaza edip milli hedeflere doğru sabır ve sadakatle yürüyeceğiz."


Mustafa Şentop, Anıtkabir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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