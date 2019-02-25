Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i Ziyaret Etti (2)

TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i Ziyaret Etti (2)

17 dakika önce

TBMM BAŞKANLIK DİVANI TOPLANDITBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i Ziyaret Etti (2), System.String[]
TBMM BAŞKANLIK DİVANI TOPLANDI

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. TBMM başkanvekilleri ile idare amirlerinin katıldığı toplantıda, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatı'na ilişkin bir sunum yaptı. Toplantıda Başkanlık Divanı'nın gündemiyle ilgili sunumlar yapılırken, alınan kararlar gözden geçirildi. Divanın gündeminde olan konular değerlendirildi. İdare amirleri de kendi alanları ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:26 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye, Mustafa Şentop Teşekkürü! Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na Seçilmesi Memleketinde Sevinçle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür Telefonu! Mehmet Özhaseki: Güvenlik Sağlandığında, Suriyelilerin Yüzde 99'u Gidecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 15:43:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i Ziyaret Etti (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]