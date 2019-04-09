TBMM Başkanı Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ı Kabul Etti
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:06 Kaynak: İHA
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
, Ankara
Emniyet Müdürü Servet Yılmaz
'ı kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop, makamında Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basın mensuplarına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
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