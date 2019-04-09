Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ı Kabul Etti

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ı Kabul Etti, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop, makamında Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basın mensuplarına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:06 Kaynak: İHA
Türkiye, Servet Yılmaz, Ankara, Politika
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