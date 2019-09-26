TBMM Başkanı Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:12 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı
Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı. (1)
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