Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı
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TBMM Başkanı Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı

Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı. (1)

TBMM Başkanı Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı

Mustafa Şentop, Hacı Bayram, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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