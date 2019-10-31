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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Ankara'nın en büyük eksikliği uluslararası düzeyde fuar düzenleyecek bir...

TBMM Başkanı Şentop: "Ankara'nın en büyük eksikliği uluslararası düzeyde fuar düzenleyecek bir...

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Salondan genel plan detay TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'unkonuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.

Salondan genel plan detay

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'unkonuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. (1)

TBMM Başkanı Şentop: Ankara'nın en büyük eksikliği uluslararası düzeyde fuar düzenleyecek bir...

Ankara Ticaret Odası, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:47 Kaynak: AA
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