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TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:35 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi.
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