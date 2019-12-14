TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, 'APA 12. Genel Kurulu' katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi.

TBMM Başkanı Şentop, APA 12. Genel Kurulu katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi

Mustafa Şentop, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:35 Kaynak: AA
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