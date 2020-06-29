TBMM Başkanı Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Salondaki katılımcılar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İkbal ile ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.
Salondaki katılımcılar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İkbal ile ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:33 Kaynak: AA
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