TBMM Başkanı Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad İkbal ile ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

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