TBMM Başkanı Şentop, Asrın İş Adamları Derneği iftarına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Asrın İş Adamları Derneği iftarına katıldı Açıklaması

17.04.2022 00:26
TBMM Başkanı Şentop, Asrın İş Adamları Derneği iftarına katıldı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye fikrinin, Türkiye sınırlarından çok daha büyük olduğunu vurgulayarak, "Yeter ki biz kendimize güvenelim. İnançlarımıza, ilkelerimize, ahlakımıza, geçmişimize, köklerimize güvenelim." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye fikrinin, Türkiye sınırlarından çok daha büyük olduğunu vurgulayarak, "Yeter ki biz kendimize güvenelim. İnançlarımıza, ilkelerimize, ahlakımıza, geçmişimize, köklerimize güvenelim." dedi.

Asrın İş Adamları Derneğince düzenlenen iftar programında konuşan Şentop, dünyada ve ülkede yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelere değindi.

Ekonomik bakımdan ciddi bir tartışmanın uluslararası alanda yaşandığını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Güvenlikle ilgili benzer şekilde yeni yöntemler tartışılıyor. Ukrayna-Rusya savaşı önlenemedi. Biliyorsunuz başında Ukrayna'yı NATO'ya almama tartışmaları, hatta bundan 15 sene öncesine kadar tartışılan konular. Fakat dünya başka alanlarda doğru refleksler ve zamanında etkili tavır alışlar ortaya koymadığı için burada başarılı bir sonuç alamadı. 20 yıl önce Amerika Afganistan'a girmişti, çıktı. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da yaşananlar. Daha önce 2008'de Gürcistan'da Rusya'nın müdahalesiyle yaşanan olaylar. 2014'te Kırım'ın işgali ve ilhakıyla ilgili süreçler. Bütün bu yaşananlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın etkili sonuç verici bir tavır almadığını görüyoruz. Bütün bunların sonunda Ukrayna'nın işgali hadisesi karşımıza çıktı. Şimdi görüyoruz ki bu, Ukrayna'nın işgalinden ibaret de değil aslında, Avrupa'nın bütününü güvenlik anlamında tehdit eden, belki yeni konseptler oluşturmayı gerekli kılacak, güvenlikle ilgili bir paradigma değişikliğine yol açacak bir tabloyla karşı karşıyayız."

Şentop, ekonomiden siyasete, hukuka, uluslararası kurumlara, kuruluşlara kadar dünyada topyekun bir paradigmanın çöküşü ve iflası ile yeni paradigma arayışlarının içerisinde olunduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçmişten bugüne siyasal tarihine değinen Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bilgi verdi.

"Türkiye bunların acılarını yaşadı"

Anayasal düzende önemli adımlar atıldığını vurgulayan Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümet parlamento içerisinden çıkıyorsa eğer parlamento içindeki dengelere bağlıdır. Eğer siz parlamento içindeki dengeleri milletvekillerinin istifasıyla, istifa ettirilmesiyle, bazen gönüllü bazen de kerhen olabilir, sağlıyorsanız bunu, o zaman kayıt dışı siyaset yoluyla dışarıdan uzaktan kumanda ile hükümetler kurdurup hükümetler düşürebiliyorsunuz. Türkiye bunların acılarını yaşadı. Hükümetlerin ömürlerinden, sürelerinden bahsetmiyorum ama Türkiye'nin gerçekten bir istikrara, milletin sadece parlamentoyu değil hükümeti de doğrudan seçtiği bir sisteme ihtiyacı var."

15 Temmuz'da yaşananlara işaret eden Şentop, "15 Temmuz'dan sonra bir daha bizim kayıt dışı siyasetin, dışarıdan müdahalelerin, bürokratik oligarşinin, askeri bürokratik oligarşilerin, daha daha yurt dışına uzanan boyutları itibarıyla Türkiye siyasetine ve yönetimine müdahale edebileceği bir ortamı yok etmemiz lazımdı, temel olarak bunu yaptık." diye konuştu.

Eskiden iki kutuplu dünya olduğuna dikkati çeken Şentop, şimdi öyle bir dünyada olunmadığını vurguladı.

Şentop, şunları ifade etti:

"Bir coğrafyada müttefikiz, birlikte hareket ediyoruz. Başka coğrafyada karşı karşıyayız. Suriye'ye, Libya'ya bakın. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde sizin bir yerlere ve politikaya, bu politika bir ülkenin veya birden fazla ülkenin olabilir, politikasına angaje olma imkanınız yok. Türkiye olarak, jeostratejinin merkezi olan bir yerdeyiz. Böyle bir konumdaki ülkenin, bir başka ülkenin veya ülkeler grubunun stratejilerine, politikalarına bütünüyle angaje olabilmesi mümkün değil. Biz kendi politikamızı ve siyasetimizi, devletimizin ve milletimizin menfaatlerine, çıkarlarına ve gelecekteki durumları ve pozisyonları dikkate alarak belirlemek ama kendimiz belirlemek mecburiyetindeyiz."

Türkiye'nin kendi politikası olduğunun altını çizen Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu politika bazen bazı ülkelerle bir konuda kesişiyor, bazen de bazı konularda ayrışıyor. Bu önemli değil. İşte bu bizim uluslararası alanda da kişilikli, kimlikli bir politika üretmemize yol açıyor. Bundan rahatsız olanlar var. Bazı ülkeler rahatsız oluyorlar. Onlar nereye giderlerse Türkiye'yi arkadan oraya götürmek istiyorlar. Bölgedeki bu çatışmalar ve dünyadaki sıkıntılar devam edecek ama şuna inanıyoruz ki bunların hepsini aşabilecek gücümüz var. Türkiye fikri, Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür. Yeter ki biz kendimize güvenelim. İnançlarımıza, ilkelerimize, ahlakımıza, geçmişimize, köklerimize güvenelim. Geleceğimizden de ümitli olalım. Bunu sağladığımız takdirde daha önce birçok sorunu aştığımız gibi bu içinde bulunduğumuz, yaşadığımız sorunları da aşacağız. Bundan daha güçlü çıkacağız."

Konuşmanın ardından hediye takdimi yapılan Şentop, programa katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

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