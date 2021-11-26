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TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuştu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuştu

26.11.2021 20:29

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, yeniden yükselişe geçen ve küresel ağırlık merkezi olan Asya'daki değişikliklerin asli bir unsuru olmaya büyük önem verdiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, yeniden yükselişe geçen ve küresel ağırlık merkezi olan Asya'daki değişikliklerin asli bir unsuru olmaya büyük önem verdiğini söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesinin (APA) Koordinasyon Toplantısı'nın açılışında konuşan Şentop, "Dünyada siyasi, ve ekonomik dengelerde değişiklikler oluyor ve Asya yeniden yükselişe, küresel ağırlık merkezinin buraya doğru kaydığı görülüyor. Türkiye, Asya'yla tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik bağları nedeniyle bu önemli değişimin izleyicisi değil, asli bir unsuru olmaya büyük önem vermektedir." dedi.

APA'nın dönem başkanlığını yürüten Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da başlattığı "Yeniden Asya Girişimi" kapsamında Türkiye'nin Asya ülkelerinin halkları ile ilişkileri her alanda geliştirmeyi ve derinleştirmeyi öncelik olarak gördüğünü belirtti.

Şentop, "Asya ülkeleriyle karşılıklı yarar temelinde kuracağımız ortaklıklarla, bölgesel ve çok taraflı Asya platformlarındaki aktif yaklaşımımızın, girişimci ve insani dış politika hedeflerimizin ileriye götürülmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en büyük beş diplomatik ağından birine sahip olduğunu, 2003'ten bu yana 5'i büyükelçilik, 12'si başkonsolosluk olmak üzere 17 yeni misyonu Asya'da açtığını, bu coğrafyada 30 büyükelçiliği bulunduğunu hatırlatan TBMM Başkanı, şöyle devam etti:

"Asya'ya yönelik kapsamlı yaklaşımımızın, girişimci ve insani dış politikamızın önemli sac ayaklarından birini teşkil ettiği bariz bir şekilde görülüyor. Dünyanın bugünkü dengelerinde hiçbir ülkenin yaşanan gelişmelere kayıtsız kalma gibi bir lüksü bulunmuyor. Asya açısından bakıldığında bilhassa Afganistan'daki durum hem insani gereklilikler hem güvenlik perspektifinden yakından takip etmemizi gerektiren bir önem taşıyor. Afganistan'da derinleşen insani kriz ve ekonomik çöküş yaygın bir açlık riskini beraberinde getiriyor."

Afganistan ve Rohinga Müslümanları için insani yardım çağrısı

Şentop, Afganistan'daki insani trajedinin kış döneminde daha da kötüleşeceğinin dikkate alınması gerektiği vurgulayarak, uluslararası topluma "Afganistan'a ekonomik ve insani yardımın arttırılarak, düzenli ve koordineli şekilde sürdürülmesinin hayati olduğunu" hatırlattı.

Ayrıca Şentop, Rohinga Müslümanlarının karşı karşıya bulunduğu "ayrımcılık ve zorla yerinden edilmeler gibi vahim insani kriz durumlarına kayıtsız kalınmaması" ve "Rohinga mültecilerinin anavatanlarına güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini" kaydetti.

Uluslararası alanda iş birliklerinin, ortak hareket etmenin, dayanışmanın her zamankinden çok daha önemli olduğunun altını çizen Şentop, "Ortadoğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada yaşanan krizlerin sona erdirilmesi, barışın ve istikrarın tesisi, insan onuruna yakışır bir yaşam standardının sağlanması için APA ülkeleri olarak birlikte hareket etmemiz gerektiğinin elzem olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuştu
TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuştu
TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuştu
TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuştu
TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuştu
TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuştu
TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuştu
TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuştu
TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuştu

Mustafa Şentop, Afganistan, Türkiye, Asya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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