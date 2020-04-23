TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü törenleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü törenleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:29 Kaynak: AA
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