TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konması ile yeni dönem başladı - Son Dakika

TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konması ile yeni dönem başladı
TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konması ile yeni dönem başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk Anıtı'na çelenk konması ile yeni dönem başladı.
TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konması ile yeni dönem başladı
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk Anıtı'na çelenk konması ile yeni dönem başladı.
TBMM 4. Dönemi Atatürk Anıtı'na TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çelenk koyması ile başladı. Şentop anıta çelenk koyduktan sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Törene TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM başkanlık Divanı üyeleri ve siyasi partileri temsilcileri katıldı.
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