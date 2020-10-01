TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı (2) - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı (2)

ERDOĞAN LOCADAN İZLEDİTBMM Genel Kurulu, yeni yasama dönemi açılışı nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda toplandı.

TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı (2), System.String[]

ERDOĞAN LOCADAN İZLEDİ

TBMM Genel Kurulu, yeni yasama dönemi açılışı nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul Salonu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları hazır bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul salonuna gelen ilk isimler arasında yer aldı. Özel oturumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener locadan izledi.

'DARBE GİRİŞİMİNDE SALDIRIYA UĞRAYAN İLK KURUM MECLİS OLDU'Özel oturumun açılışında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz gecesi hain terör örgütü FETÖ'nün saldırısına uğrayan ilk kurum Meclisimiz olmuştur. O gece tarihine ve karakterine yakışır bir kararlılıkla, bombardıman altında görevini ifa eden ve direnen Meclisimiz ikinci defa 'Gazi' unvanını almış, bu unvanı hak ettiğini ve hakkıyla taşıdığını ispat etmiştir" dedi.'TÜRKİYE ADİL BİR PAYLAŞIM İÇİN VARDIR 'Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değinen Şentop, " Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını, sadece stratejik kaynaklar ve bunlar üzerindeki meşru hakları üzerinden tarif edemeyiz. Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar, bu alanda ve sahada adil bir paylaşımın, hakça bir dağılımın olmazsa olmaz bir barış zemininde gerçekleşmesi için vardır. Emeği değil sömürüyü, hakkı değil zulmü, paylaşımı değil el koymayı alışkanlık haline getirenlerin bunu anlamasını zaten beklemiyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN YANINDADIR'

Şentop, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bunu tekrar buradan ifade etmek isterim. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanındadır. Türkiye ve Azerbaycan, dünyada başka iki ülke arasında benzeri olmayan yakın ilişkiye sahiptir. Bu husus ve Türkiye'nin desteği gelişmelerin her aşamasında, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açık bir şekilde ifade edilmiştir" ifadesini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı (2) - Son Dakika


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