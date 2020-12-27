TBMM Başkanı Şentop, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının önemli adımlarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü vesilesiyle istiklal mücadelemizin kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.