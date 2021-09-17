TBMM Başkanı Şentop, Avrasya Medya Forumu'na video mesaj gönderdi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da düzenlenen Avrasya Medya Forumu'nun 17'nci Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

TBMM Başkanı Şentop, toplantıya gönderdiği video mesajda, ilki 2002 yılında düzenlenen ve artık gelenekselleşen foruma, programı elvermediği için video mesaj yoluyla katılabildiğini ancak, bu ay sonunda ikili bir ziyaret gerçekleştirmek ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısına katılmak üzere Nur-Sultan ve Türk dünyasının manevi başkentlerinden Türkistan'ı ziyaret edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

'KAZAKİSTAN, BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KİLİT ÜLKELERİNDEN BİRİ'

Forumun verimli geçmesini ve tüm katılımcılar için yararlı olmasını dileyen Şentop, şunları kaydetti:

"Avrasya Medya Forumu'nun bu yılki toplantısının, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü kutladığımız bir dönemde gerçekleştiriliyor olması özel bir anlam taşımaktadır. Kazak halkı, uzun bir dönemden sonra 1991 yılında bağımsızlığına kavuşarak tekrar milli bir devlet ve bayrak altında yaşama bahtiyarlığına kavuşmuştur. Her ne kadar modern dönemde bağımsızlığının 30'uncu yılını kutluyor olsa da, Kazak halkının köklü bir tarihi ve devlet geleneği bulunmaktadır. Bu geçmiş, aynı zamanda Türkler, Kazaklar ve diğer akraba halkların ortak tarihini teşkil etmektedir. Bu tarihsel birikimden güç alarak bağımsızlığını kazanmasından bugüne kadar geçen süre zarfında her alanda gerçekleştirdiği atılımlarla Kazakistan, ülke içinde olduğu gibi küresel boyutta da barış ve güvenliğin kilit ülkelerinden biri haline gelmiştir."

'TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ ÇOK ÖZEL VE ANLAMLI'

Avrasya Medya Forumu'nu, Kazakistan'ın başarılı bölgesel ve uluslararası girişimlerinden biri olarak gördüğümü ifade eden Şentop, şöyle dedi:

"Bağımsızlığından bu yana, Kazakistan'ın, nüfusu içerisindeki farklı etnik halklar arasında ahenk ve barışı sağlamada göstermiş olduğu başarı takdire şayandır. Kısa bir sürede, kadim devlet geleneğinden aldığı güçle yönetimi inşa etmiş, demokratik ve müreffeh bir toplum oluşturma yolunda önemli mesafe katetmiştir. Anayasa'nın kabulünden çeyrek asır sonra 30 Ağustos'ta 'Anayasa Günü'nü coşkuyla kutlaması, Kazakistan'ın en önemli kazanımları arasında yer alan toplumsal barış ve huzurun da bir göstergesini teşkil etmektedir. Türkiye-Kazakistan ilişkileri çok özel ve anlamlıdır. 30 yıl önce, 1991 yılında, tüm Türk Cumhuriyetleri gibi Kazakistan da bağımsızlığını ilan etmiş, ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bağımsızlığından kısa süre önce, 1991 yılının mart ayında, merhum 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Kazakistan ziyareti sırasında ülkelerimiz arasında kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır. O tarihten bugüne kadar iki ülke arasındaki ilişkiler birçok alanda gelişmeye devam etmektedir. İlişkilerimiz, 2009 yılında 'Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasıyla daha üst bir seviyeye taşınmıştır. Önümüzdeki yıl mart ayında da diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 30'uncu yıl dönümünü kutlayacağız. Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkiler çok taraflı platformlarda da başarıyla devam etmektedir. Bunların en belirginlerinden birisi, temel amacı, Türk Dili Konuşan devletler arasında kapsamlı iş birliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunmak olan Türk Konseyidir. 12 Kasım'da İstanbul'da düzenleyeceğimiz Türk Konseyi Zirvesi bu kapsamda büyük önem taşımaktadır."