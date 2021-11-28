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TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'dan göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini istedi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'dan göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini istedi

28.11.2021 10:54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa'nın sebeplerinden biri olduğu göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini ve insanlık borcunu yerine getirmesini" istedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa'nın sebeplerinden biri olduğu göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini ve insanlık borcunu yerine getirmesini" istedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kuruluna katılan Şentop, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Belarus- Polonya sınırında yaşanan göçmen sorunuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Şentop, " Türkiye'nin bu konudaki tavrını öven, takdir eden açıklamalar var. Türkiye'nin bu konudaki konumu, Almanya ve bazı ülkeler tarafından PAB'da da övüldü." diye konuştu.

Türkiye'nin göçmenlerin sıkıntı yaşamaması ve göçmenler üzerinden sorunlar yaratılmaması konusunda net politikası olduğunun altını çizen Şentop, şunları kaydetti:

"Dünyada zorunlu olarak bulundukları coğrafyaları terk eden milyonlarca göçmen var. Suriye, Afganistan gibi bazı ülkelerden gelen bu göç, özellikle Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa'daki bir coğrafyada çok yaşanıyor. Bu kadar yoğun, yakın ve sıcak bir sorunla karşı karşıya iken AB'deki bazı siyasetçilerin ağustos böceği gibi sabahtan akşama tamamen sorunla ilgili olmayan konuşmalarla vakit geçirmelerini de hayretle izliyoruz. Göçmenlerle ilgili sorunların sebebi olmayan Türkiye, bu konuda kusuru olmayan dünyadaki birkaç ülkeden biridir."

Avrupa'nın bir kısmının ve ABD'nin Afganistan, Suriye, Libya ve Irak gibi ülkelerde yaptıklarının sonucu olarak göç sorununun arttığına ve en büyük sorumluluğun bu ülkelerde olduğuna dikkati çeken Şentop, "Ancak bu ülkeler sıfır sorumluluk almaya çalışıyorlar, böyle bir dünya yok." şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenlere yönelik yürüttüğü politikayı da eleştiren Şentop, şöyle devam etti:

"Komşumuz Yunanistan'ın, göçmenlerin olduğu botları Türkiye'ye iterek, batmasına sebebiyet vererek, insanlık dışı uygulamalar yaptığının ve bunların hepsinin belgelenmesine rağmen Avrupa'nın buna sesiz kalması bir insanlık sorunudur. Ben, Yunanistan'daki bazı sivil inisiyatiflerin hazırladığı raporları, bir üst yazıyla birlikte Avrupa'daki birçok üst otoriteye gönderdim. Bu kadar büyük bir insani kriz varken Avrupa'da bazı siyasetçilerin, 'Bizim sınırımıza geldiler' gibi bazı konuşmalar yapması, yaşanan insanlık sorunu kadar büyük, başka bir insanlık sorununa işaret ediyor. Yaşadığımız dünyada, bazı ülkelerin sadece sorumlulukları, bazılarının ise sadece hakları var diyemeyiz. Avrupa'yı yaşanan bu insani krizler karşısında, vaktiyle sömürdükleri dünyadaki insanlara karşı bir vicdan ve insanlık borcu altında olduklarını hatırlatmak isterim."

Dövizde manipülasyon iddiaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine dövizdeki manipülasyon iddialarının Devlet Denetleme Kurumunda araştırılacak olmasını değerlendiren TBMM Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya ve stratejik konumu itibarıyla Türkiye ile sorunu olan bazı ülkelerin ekonomik anlamda Türkiye'ye zarar vereceği yaklaşımları olduğunu daha önce gördük, müşahede ettik. Buna dair bazı siyasetçilerin beyanları olduğunu da gördük. Dolayısıyla Türkiye'deki, özellikle kısa sürede ve finansal boyuttaki çok hızlı gelişimlerin sebeplerinin araştırılmasında fayda var. O bakımdan Devlet Denetleme Kurumunun yapacağı çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Gerek olduğu taktirde şüphesiz başka incelemeler araştırmalar da yapılabilir."

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı zor ve sıkıntılı günlerden her zaman güçlenerek çıktığını kaydeden Şentop, "Türkiye büyük ve güçlü bir ekonomiye sahip bir devlettir. O bakımdan Türkiye'ye ve Türkiye'nin ekonomisine herkesin güvenmesini bekliyoruz. Uzun, orta ve kısa vadede Türkiye ekonomisine güvenmenin, güvenenler açısından olumlu sonuçları olacağını ifade etmek isterim. Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisi içerisindedir." dedi.

İspanya ile ilişkiler

İspanya'ya, ilki 19-20 Eylül'de parlamenter ilişkiler kapsamında yapılan resmi ziyaret olmak üzere iki ay içinde ikinci kez geldiğini anımsatsan Şentop, "İki ülke arasındaki ilişkiler çok güçlü bir şekilde devam ediyor. 17 Kasım'daki hükümetler arası zirvede de çok kapsamlı anlaşmalar imzalandı. İlişkiler şu anda en üst düzeyde cereyan etmektedir ve bunu daha da geliştirmek için çok büyük bir potansiyele sahibiz. Hedeflerimize ulaşmak için kararlıkla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz ile ilgili soru üzerine Şentop, "Bu konuda Türkiye'nin ve İspanya'nın birbirini anlamaya çalışan ülkeler olduğu kanaatindeyim. Ama bu hiçbir zaman herhangi bir ülkeye veya ülkelere karşı atılmış adımlar değildir. Doğu Akdeniz ile ilgili herhangi bir ülkenin yanımızda yer almasına dair bir talebimiz yok. Herkesin uluslararası hukuka saygılı davranmasını, davranmayanları da uyarmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Omicron varyantı

Diğer yandan Kovid-19'un Omicron olarak adlandırılan yeni varyantından dolayı Türkiye'nin 5 ülkeden uçuşlara kısıtlamalar getirdiğini hatırlatan Şentop, "Bütün ülkeler gibi biz de süreci yakından takip ediyoruz ve hızlıca cevap verecek bir yaklaşım içerisindeyiz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'dan göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini istedi
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'dan göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini istedi
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'dan göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini istedi
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'dan göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini istedi
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'dan göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini istedi
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'dan göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini istedi
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'dan göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini istedi
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'dan göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini istedi

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'dan göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'dan göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini istedi - Son Dakika
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