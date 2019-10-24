Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda
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TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere toplantı salonuna geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere toplantı salonuna geldi.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve parlamento heyeti, konferansa katılmak üzere toplantının düzenlendiği salona geldi.

(İHA)

Parlamento, Fransa, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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