TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere toplantı salonuna geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere toplantı salonuna geldi.
Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve parlamento heyeti, konferansa katılmak üzere toplantının düzenlendiği salona geldi.
(İHA)
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