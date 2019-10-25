Son Dakika Haberleri: - TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile Görüştü
Son Dakika Güncel - TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile Görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile Görüştü

28 dakika önce

- TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştüSTRASBOURG - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg'da Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.

- TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü

STRASBOURG - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg'da Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa'nın Strazburg kentinde temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.

- TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile Görüştü

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Avusturya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
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