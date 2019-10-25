- TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile Görüştü
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- TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştüSTRASBOURG - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg'da Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
- TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü
STRASBOURG - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg'da Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa'nın Strazburg kentinde temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.
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