Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı şentop, avusturya ulusal meclisi başkanı ile görüştü
Son Dakika Güncel Tbmm başkanı şentop, avusturya ulusal meclisi başkanı ile görüştü

Tbmm başkanı şentop, avusturya ulusal meclisi başkanı ile görüştü

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştüFransa, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştü

Fransa, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.

Şentop, Terör konusunda Avrupa ülkelerine başka, Türkiye'ye başka standart uygulanmaktan vazgeçildiği takdirde sorun çözülecektir dedi.

Tbmm başkanı şentop, avusturya ulusal meclisi başkanı ile görüştü

Mustafa Şentop, Avusturya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:57 Kaynak: DHA
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