Tbmm başkanı şentop, avusturya ulusal meclisi başkanı ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştüFransa, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:57 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştü
Fransa, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.
Şentop, Terör konusunda Avrupa ülkelerine başka, Türkiye'ye başka standart uygulanmaktan vazgeçildiği takdirde sorun çözülecektir dedi.
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