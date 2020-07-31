TBMM Başkanı Şentop: "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan... - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan...
TBMM Başkanı Şentop: "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için.
TBMM Başkanı Şentop: "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır."
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31.07.2020 13:56:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop: "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan... - Son Dakika