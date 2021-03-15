TBMM Başkanı Şentop: AYM başvurusunun sonucunu beklemek söz konusu değil - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'e gelen kesinleşen yargı kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin (AYM) bireysel başvuru kararının sonucunu beklemek söz konusu değil. Ama bir tedbir başvurusu yaptığını ve bunun da AYM tarafından kabul edilmediğini öğrendim" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen '16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100'üncü Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri' konulu panele katıldı. Panelde, bugüne kadar tek kare fotoğraf ile hatırlanan antlaşmanın ilk kez tarihi görüntüleri yayımlandı. Panelin açılış konuşmasını yapan Şentop, Türkiye-Rusya ilişkilerinin 500 yılı aşkın geçmişe dayandığını belirterek, Soğuk Savaş'ın en zor zamanlarında bile ideolojik farklılıklara rağmen komşuluk hukuku ve karşılıklı saygı temelinde büyük projelerin son derece başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini söyledi. Şentop, 2000'li yılların Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinde ivmenin arttığı ve iş birliğinin çeşitlendiği bir dönem olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ve Rusya karşılıklı olarak aklıselim sahibi yol arkadaşları olmalıdır. Bunu başarabilmenin en iyi yolu, makul beklentiler içinde olmak ve samimi teşhislerde bulunarak hareket etmektir. Müreffeh bir geleceğe giden yolu hiçbir ülkenin tek başına kat edebilmesi mümkün değildir. Türkiye ve Rusya Federasyonu bu manada doğru yoldadır" diye konuştu.

'PULLARIN BAŞKA AMAÇLA KULLANILMASINI ÖNLEMEK GÖREVİMİZ'Meclis Başkanı Şentop, panel çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şentop, HDP'li bazı milletvekillerinin cezaevlerine pul gönderdiği ve bunların da Meclis'in iletişim giderlerinden karşılandığı açıklamasının hatırlatılmasına üzerine, "Bizim iletişim giderleriyle ilgili bir ödememiz var milletvekilleri için. Bunun bir üst limiti var. Sanıyorum şu an toplam yıllık olarak 57 bin TL civarında olması lazım. Bu iletişim giderleri, telefon görüşmeleri başta olmak üzere posta giderlerini de içine alıyor. Ancak bu iletişim gideri, pulun kendisi değil pulun bir iletişim içerisinde kullanılması halinde yapılan bir ödemedir. Biz esasen gönderilmiş bir mektubu iletişim gideri olarak kabul edip ödüyoruz. Ama mesela bir pul satın alınıp, gönderide kullanılmazsa, başka türlü muhafaza edilir ve kullanılırsa bunu TBMM'nin ödemesi bu çerçevede çizilen mevzuata göre doğru değil. Bu var mı yok mu çok detaylı bir araştırma henüz yapılmadı. İletişim mahiyetinde olan giderleri, iletişimde kullanılması kaydıyla bununla ilgili ödemeler yapılacaktır. Ama bu tür pulların bastırılıp başka amaçlarla kullanılma ihtimalini de önlemek bizim görevimiz, vazifemiz" ifadelerini kullandı. 'AYM KARARINI BEKLEMEK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Şentop, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'e gelen kesinleşen yargı kararını gün içinde inceleyeceğini, Meclis'teki fezlekelerin karma komisyonda olduğunu anımsattı. Şentop Gergerlioğlu'nun, AYM'ye yaptığı başvurunun beklenmesi gerektiğine yönelik açıklaması ile ilgili, de "Anayasadaki hükme göre kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği sona erer. Dolayısıyla Meclis Başkanlığı bakımından kesin hüküm söz konusudur. Kesin hükümde bir ceza davası söz konusu olduğunda adli yargı içerisindeki süreçler derece içerisinde tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor. Yani derece mahkemesi, istinaf, daha sonra temyizde verilen kararlar neticesinde artık başka bir merciye o yargı kolu içeriğinde yargı kolu içerisinde başvurma imkanı kalmadıktan sonra hüküm kesinleşiyor. AYM'ye bireysel başvuru yolu hükmün kesinleşmesini engelleyen, durduran, ortadan kaldıran bir yol değildir bizim sistemimizde. AYM'nin kararları doğrudan etki etmiyor hiyerarşi içerisinde, bir mahkeme değil bu anlamda, yatay etki ediyor. Dolayısıyla anayasaya göre bağlayıcı olan kesin hükümdür ve onun gereği yerine getirilir. AYM'nin bireysel başvuru kararının sonucunu beklemek söz konusu değil. Ama bir tedbir başvurusu yaptığını ve bunun da AYM tarafından kabul edilmediğini de öğrendim" ifadelerini kullandı.