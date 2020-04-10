TBMM Başkanı Şentop, Ayrancı kapısında görevli polisleri ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Ayrancı kapısında görevli polisleri ziyaret etti



ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Ayrancı kapısında görevli polis memurlarını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Ayrancı kapıda görevli polisleri ziyaret etti. Şentop, açıklama yaparak, 10 Nisan 1845 tarihinde polis teşkilatının bugünkü teşkilat yapısıyla kurulduğu gün olduğunu söyledi ve bütün Türkiye sathında görev yapan güvenlik mensuplarını tebrik etti.

Şentop, Genel Kurul'da yaşanan tartışmalar ve yoklama alınmamasına ilişkin anlaşmaya uyulmamasına yönelik bir soruya ise, "Bazı durumlarda içinde bulunduğumuz şartların hassasiyetini dikkate almadan bazı tartışmalar, bazı hareketler oluyor. Birçok yerde çalışmalar, faaliyetler yavaşlatılmış, durmuş iken Meclisimiz aynen çalışmalarını sürdürüyor. Ancak içinde bulunduğumuz şartların hassasiyetini dikkate almamız, hatırlamamız, hatırlatmamız gereksiyor. Gerek tartışmalarda gerek daha önceki uygulamalarla ilgili içinde bulunduğumuz şartları dikkatle düşünerek hareket etmekte fayda var. İç tüzükten kaynaklı milletvekillerinin hakları var. Onlar şüphesiz ki kullanılabilir" yanıtını verdi