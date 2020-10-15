TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

15.10.2020 16:46
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak 18-20 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak 18-20 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM'den yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'a gidecek. TBMM Başkanı Şentop, temaslarına Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü olan 18 Ekim'de başlayacak, 19 Ekim tarihinde de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Aynı gün mevkidaşı ile başta olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Ekim tarihinde ise Azerbaycan Milli Meclisi'nde hitap edecek.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kardeş ülke Azerbaycan'a iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bakü'deki temaslarımızda Türkiye'nin desteğini beraberimizde getirdiğimizi ve Azerbaycan'ın bizden ne zaman ne konuda destek isterse gereken her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha dile getireceğiz. Tek millet iki devlet olarak dertlerimiz ve sevinçlerimiz ortak. Bölgede barışın, huzurun, adaletin ve uluslararası hukukun ilkelerinin hüküm sürmesi Türkiye'nin yegane amacıdır" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Ekim, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika


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