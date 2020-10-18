TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'a gitti - Son Dakika

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,DHA- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret için Azerbaycan'a gitti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, bugün saat 11.38'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık gününde resmi ziyarete giden Şentop, 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Aynı gün mevkidaşı başta olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek olan Şentop, 20 Ekim'de ise Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek.

Şentop'a ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ eşlik edecek.