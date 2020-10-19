Son dakika haberi | - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi | - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

19.10.2020 19:30

Edinilen son dakika gelişmesine göre - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.

- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

BAKÜ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından heyetlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Türkiye'nin gösterdiği destek için teşekkür eden Başbakan Asadov, "Azerbaycan için bu zor zamanda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil tüm Türk liderleri Azerbaycan'ın yanında oldu. Türkiye ve Azerbaycan'ın yürüttüğü ortak enerji projeleri başarıyla sürdürülüyor. Karadeniz'de gaz rezervlerinin keşfedilmesinden dolayı sizi tebrik ediyorum. Karşılıklı yatırımların hacmi arttı. Pandemi sırasında Türkiye ve Azerbaycan'da sağlık çalışanlarının etkin çalışmaları oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk televizyonlarına yaptığı röportajları tüm dünyada yakından izlendi ve Türk televizyonları Azerbaycan'daki haklı savaşla ilgili doğru haberleri yayınlıyor" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin birbirlerinin ülkelerine ilk ziyaretlerini yapmalarının bir gelenek olduğunu belirten Şentop ise, seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini de Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini vurguladı. Bu ziyaretlerin Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek olduğunu belirten Şentop, Azerbaycan'ı her koşulda desteklediklerini ifade etti. Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırılarını kınadığını ve saldırıya uğrayan Gence şehrini ziyaret etmeyi planladığını ifade eden Şentop, Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun alt komisyonunun Dağlık Karabağ dahil savaş bölgelerindeki insan hakları ihlallerini araştıracağını ve Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil halka karşı işlediği insanlığa karşı suçlar hakkında bir rapor hazırlayacağını kaydetti.

Görüşmede, TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da yer aldı.

Son dakika haberi | - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü
Son dakika haberi | - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü
Son dakika haberi | - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü
Son dakika haberi | - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü - Son Dakika


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