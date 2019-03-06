Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü (Yeniden)

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü (Yeniden)

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü (Yeniden), System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi  (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:45 Kaynak: DHA

Türkiye, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Dünya
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