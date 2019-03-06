TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü (Yeniden)
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:45 Kaynak: DHA
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