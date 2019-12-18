TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:05 Kaynak: AA
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