TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:05 Kaynak: AA
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