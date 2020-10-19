Şentop: Bütün uluslararası kuruluşlar Ermenistan'ı işgalci olarak nitelendiriliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de destek ziyaretlerine devam ediyor. Şentop, bugün sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşme öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Meclis Başkanı Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Sadece Türkiye değil bütün uluslararası kuruluşların kararlarında Ermenistan işgalci olarak nitelendiriliyor ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu ifade ediliyor" dedi

Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki farklı siyasi partilerden arkadaşlarıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dün Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ydü, tekrar tebrik ediyorum. İnşallah, ebediyete kadar Azerbaycan bayrağının dalgalandığı bu toprakların bağımsızlığının ve hürriyetinin devamını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Azerbaycan, bugünlerde çok önemli bir mukaddes mücadele yürütüyor. İşgal altında olan vatan topraklarını kurtarmak için bir mücadele yürütüyor. Bu toprakların bir an önce hür olması için yürütülen mücadeleyi, Türkiye'de 83 milyonun canı gönülden desteklediğini, dualarının temennilerinin Azerbaycan ve Azerbaycan ordusuyla beraber olduğunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Bütün Azerbaycan halkına meclisimizdeki bütün parlamenter arkadaşlarımızın selamını getirdim. 'Tek millet iki devlet', bu sadece bir slogan değildir, bunun geçmişte ve günümüzde ve gelecekte somut tezahürlerini gördük, görmeye devam edeceğiz" dedi.

'ULUSLARARASI HUKUKTA ERMENİSTAN İŞGALCİ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR'Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın yanında olduklarını ifade ederek, "Dost olduğumuz için yanındayız. Ama sadece dost olduğumuz için değil Azerbaycan haklı olduğu için yanındayız. Çünkü bu dava Azerbaycan'ın hem tarih anlamında hem de uluslararası hukuk anlamında sonuna kadar haklı olduğu bir davadır. Dağlık Karabağ, tarih boyunca hiçbir zaman Ermenistan'a bağlı bir yer olmamıştır. Uluslararası hukuk bakımından da haklıdır Azerbaycan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin muhtelif kararları vardır, bu kararlarda Ermenistan'ın açıkça işgalci olduğu ifade ediliyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde de aynı şekilde 1416 sayılı kararında 'Azerbaycan topraklarında Ermenistan'ın işgalci olduğu' ifade ediliyor. Aynı şekilde AGİT'in kararları var, dolayısıyla sadece Türkiye değil bütün uluslararası kuruluşların kararlarında Ermenistan işgalci olarak nitelendiriliyor ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu ifade ediliyor" dedi. BOSNA'DAKİ GİBİ, SİVİLLERİ KATLEDENLER EN KISA ZAMANDA YARGILANACAKTIR

Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu söyleyen TBMM Meclis Başkanı Şentop, "Cenevre Sözleşmesi'ne göre, ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'ne göre; savaş zamanında sivilleri hedef almak savaş suçudur. Belki bugün değil ama savaş suçu işleyenlerin yargılandığı bir dünyada yaşıyoruz. Sırbistan'da, Bosna'da sivillere yapılan katliamı biliyorsunuz. O tarihlerde kimse katliamı yapan canilerin, katillerin yargılanacağını düşünmezdi. Ama birkaç sene sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gittiler ve yargılandılar ve mahkum edildiler. Dolayısıyla bugün bu savaş suçunu işleyen Ermenistan yetkilileri, sivillere saldırı talimatı verenler mutlaka en kısa zamanda yargılanacaktır. Onların yaptıklarına göz yumanlarda suç ortağıdır. Bu açıdan baktığınızda Ermenistan dünya ve bölge barışı için de bir tehdittir" dedi.