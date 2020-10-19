Aliyev'in Şentop'u kabulünde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği yinelendi - Son Dakika

Aliyev'in Şentop'u kabulünde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği yinelendi

19.10.2020 13:36
Aliyev'in Şentop'u kabulünde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği yinelendi, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırıları başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin Azerbaycan'a destek açıklamalarının tüm dünyaya net bir mesaj olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırıları başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin Azerbaycan'a destek açıklamalarının tüm dünyaya net bir mesaj olduğunu söyledi.

Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Kabulde Aliyev, TBMM Başkanı Şentop ve parlamento heyetinin böyle olağanüstü bir dönemde Azerbaycan'ı ziyaretinin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek tarih boyunca sürdürülen iyi ilişkileri, "tek millet iki devlet anlayışı" ile daha üst noktalara taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Şentop, parlamento heyeti ve Türk milletine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Aliyev, "Ermenistan'ın saldırıları başladığı andan itibaren aziz kardeşim Erdoğan'ın, TBMM Başkanı olarak sizin, Türk dışişleri ve milli savunma bakanlarının açıklamaları, bütün dünyaya net bir mesaj oldu. Sizin aracılığınızla aziz kardeşim Erdoğan ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye haklı davasında Azerbaycan'ın yanında

TBMM Başkanı Şentop da Azerbaycan ve Türkiye'nin derin tarihi temelleri olan ve ilelebet devam edecek kalıcı ve güçlü bir dostluğa sahip olduğunu belirtti.

Şentop, "Türkiye haklı davasında Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan ne zaman destek isterse yanında olmaya ve yardımda bulunmaya hazırdır." dedi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin birçok sebebi bulunduğunu ifade eden Şentop, şunları söyledi:

"Evvela Azerbaycan bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Ama ikinci olarak, Azerbaycan haklı bir davayı savunmaktadır, işgal altındaki vatan topraklarını savunmaktadır. Bu haklı davayı herkesin desteklemesi lazım. Bir başka önemli sebep ise şudur: Ermenistan artık sadece Azerbaycan için değil, bütün bölgemiz için bir tehdittir. Sivilleri hedef alan, kadınları, çocukları katleden, böylece savaş suçu işleyen hukuk tanımaz bir organizasyondur Ermenistan. Bu bakımdan, Azerbaycan bölgenin istikrarını da savunan bir devlettir. Bu sebeple de yanındayız." ifadesini kullandı.

Şentop, Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk milletinin selamlarını ve muhabbetlerini iletti.

Aliyev'in Şentop'u kabulünde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği yinelendi
Aliyev'in Şentop'u kabulünde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği yinelendi
Aliyev'in Şentop'u kabulünde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği yinelendi
Aliyev'in Şentop'u kabulünde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği yinelendi
Aliyev'in Şentop'u kabulünde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği yinelendi
Aliyev'in Şentop'u kabulünde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği yinelendi

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Aliyev'in Şentop'u kabulünde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği yinelendi - Son Dakika


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