TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:33 Kaynak: AA
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