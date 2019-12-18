TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan 'ın başkenti Bakü 'ye geldi.

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