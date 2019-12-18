TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:33 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
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