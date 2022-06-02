- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da

BAKÜ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, INCSOS VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. TBMM Başkanı Şentop'u Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Fazail İbrahimli, Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer karşıladı.

Azerbaycan Diplomatik Akademisi'nde gerçekleştirilecek kongreye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, ADA Üniversitesi Rektörü Hafız Paşayev ve diğer davetliler katılacak.